Video Haber MHRS'de yeni dönem! 'Onaylı randevu' nasıl olacak? | Video
MHRS'de yeni dönem! 'Onaylı randevu' nasıl olacak? | Video

MHRS'de yeni dönem! 'Onaylı randevu' nasıl olacak? | Video

10.05.2024 | 11:27

Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi pazartesi günü başlıyor. Yeni sistem nasıl işleyecek? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.

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