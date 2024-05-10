MHRS'de yeni dönem! 'Onaylı randevu' nasıl olacak? | Video
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi pazartesi günü başlıyor. Yeni sistem nasıl işleyecek? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.
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