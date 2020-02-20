Son dakika haberi... Mustafa Elitaş: Askerler Meclis'e gelerek oğlumla tehdit etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 26 Haziran 2009 tarihinde Türkiye'de askerlerin TCK'nın 250. maddesine giren suçları işlemesi durumunda sivil savcılıklar tarafından kovuşturulmaları ve sivil mahkemelerce yargılanmaları ilkesini getiren değişikliğin onaylanmasından sonra TBMM'ye askerlerin geldiğini ve kendisinin askerde olan oğluyla tehdit edildiğini açıkladı.



DENİZ BAYKAL DA TEHDİT EDİLMİŞ OLABİLİR

Elitaş, konuyu ilk olarak gündeme getiren Deniz Baykal'ın da askerler tarafından tehdit edilmiş olabileceğini söyledi. Kanunun kabul edildiği gecenin sabahında TBMM'ye dört üst rütbeli askerin geldiğini dile getiren Elitaş, "Diyorlar ki 'Genelkurmay teyakkuz halinde askere darbe yaptınız.' Daha sonra aynı cümleyi sayın Baykal kullanıyor. Ne darbesi diyoruz bu Avrupa Birliği ilerleme raporu doğrultusunda hazırlanmış bir şeydir ve ittifakla yaptık. Biz bunu kendi başımıza yapmadık, aniden de ortaya çıkan bir hadise değil." ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Mustafa Elitaş canlı yayında flaş açıklama "Askerde olan oğlumla tehdit edildim"



'ELİTAŞ NASIL İMZALAR?' DİYEREK OĞLUMLA TEHDİT ETTİLER

Elitaş ilk defa diyerek Meclis'e gelen askerlerin kanunu onaylayan bir başka milletvekiliyle konuşarak, "Sen bunu imzaladın imzalamaya ama Elitaş nasıl imzalar, onun oğlu asker değil mi?' sözleriyle kendisinin oğlu yoluyle tehdit edildiğini açıkladı. Elitaş, "Benim oğlumda er olarak görev yapıyor. Şubat 2009'da askerlik görevine başlamış demek ki bize böyle bir uyarıda bulunanlar sayın Baykal'a da bu uyarıda bulunmuş." dedi.



KANUN NE GETİRİYORDU?

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 3. maddesine eklenen fıkrada, "Barış zamanında, asker olmayan kişilerin Askeri Ceza Kanununda veya diğer kanunlarda yer alan askerî mahkemelerin yargı yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilerle iştirâk halinde işlemesi durumunda asker olmayan kişilerin soruşturmaları Cumhuriyet savcıları, kovuşturmaları adlî yargı mahkemeleri tarafından" yapılacağı belirtildi. Bu değişiklikle sivillerin askerî suç işlemeleri durumunda bile askerî mahkemede yargılanmalarına son veriliyordu.