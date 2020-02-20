AK Parti Milletvekili Mustafa Elitaş canlı yayında flaş açıklama "Askerde olan oğlumla tehdit edildim"
'Memleket Meselesi' programında AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Askerdeki oğluyla tehdit edildiğini ilk kez açıkladı. AK Parti Milletvekili Mustafa Elitaş, TBMM'ye askerlerin geldiğini ve kendisinin askerde olan oğluyla tehdit edildiğini canlı yayında açıkladı.
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