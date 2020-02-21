'15 Temmuz'un karar sürecine katıldı'

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada hakkında beraat ve tahliye kararı verilen ancak 15 Temmuz Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala'ya yönelik suçlamaların ayrıntıları ortaya çıktı. Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişiminin karar sürecine katıldığı yönünde deliller elde edildiği öğrenildi. Kavala'nın darbe girişiminde parmağı olan eski CIA ajanı Henri Barkey ile gerek yüz yüze görüştüğü gerekse de cep telefonlarının aynı baz istasyonundan sinyal verdiği saptandı.

Osman Kavala hakkında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen tutuklama kararında, Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde Büyükada Splendit Otelde yapılan toplantı sürecinde, darbenin organizatörlerinden olan Henri Barkey ve diğer yabancı uyruklu kişi ve kişilerle irtibatlı olarak darbe teşebbüsüne katıldığına dair tespitler olduğu vurgulandı.

Osman Kavala 15 Temmuz soruşturmasından tutuklandı! Yeniden cezaevinde! | Video

AYNI TARİH AYNI BAZ İSTASYONU

İletişim analizlerine göre Kavala ile Barkey arasında darbe girişiminden önce 27 Haziran 2016 tarihinde Şişli'de Kavala'ya ait Menka Anonim Şirketi'ne ait işyerinde buluştukları ifade edildi. Devamında ise 30 Haziran 2016'da Diyarbakır'da bir araya gelerek PKK Terör örgütü ile irtibatlı kişilerle buluştukları tespiti olduğu vurgulanan kararda, barkey'in FETÖ ile olan irtibatları dikkate alındığında kavala ile cep telefonlarının aynı zaman diliminde aynı baz istasyonundan sinyal verdiği ifade edildi.

'KAÇMA ŞÜPHESİ VAR'

Bu tespitlerle beraber Kavala'nın 15 Temmuz darbe teşebbüsünün karar sürecine katılmış olabileceğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delil olduğu anlatıldı. Kararda, 11 Ekim 2019 tarihinde yürütülen soruşturmada Gezi Parkı davasında tutuklu yargılandığı için savcılık tarafından re'sen tahliye edildiği vurgulandı. Gezi Parkı davasında verilen tahliye kararı nedeniyle, bu soruşturma kapsamında Kavala'ya yöneltilen suçun ağırlığı ve önemi dikkate alındığında şüphelinin kaçma şüphesinin olduğu vurgulanarak tutuklama kararı verildiği kaydedildi.

'İDDİALAR ASILSIZ' DEDİ

Osman Kavala'nın hâkimlikteki savunması da ortaya çıktı. Kavala savunmasında, 15 Temmuz darbe girişimine destek olmak ile ilgili hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü.



