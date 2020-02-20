Osman Kavala 15 Temmuz soruşturmasından tutuklandı! Yeniden cezaevinde! | Video
Gezi kalkışmasında davasında beraatine karar verilen Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltı sürecinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemenin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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