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: 'da kan donduran görüntüler! 'Geber' diyere dövdükten sonra kesti...

haberi... 'da Remzi A. isimli bir kişi büyükbaş hayvanı elindeki sopayla büyük bir hınçla dövdü. Acılar içindeki hayvana, 'Geber' diye bağıran şahıs daha sonra ise hayvanı kesti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kan dondururken, 'Bu nasıl vicdan?' dedirtti.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 22.2.2020 12:31 ABONE OL
Son dakika: Sakarya'da kan donduran görüntüler! 'Geber' diyere dövdükten sonra kesti...

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde Remzi A., yere yatırdığı büyükbaş hayvanını 'geber' diye bağırarak sopayla ardı ardına vurduktan sonra kesti. O anlar ise Remzi A.'nın yanında çalışan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Son dakika: Sakarya'da vahşet görüntüler! 'Geber' diye bağırarak önce dövdü sonra kesti | Video

Karapürçek ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Remzi A., ahırın dışına çıkardığı büyükbaş hayvanını önce yere yatırdı, ardından da elindeki sopayla 'geber' diye bağırıp, küfürler ederek vurmaya başladı.

DÖVDÜKTEN SONRA KESTİ

Remzi A. bu sırada tartıştığı eşine de küfretti. Yaşanan bu anlar Remzi A.'nın yanında çalışan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Remzi A., daha sonra hayvanı kesti.

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Son dakika: Sakarya'da kan donduran görüntüler! 'Geber' diyere dövdükten sonra kesti...
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