Son dakika: Sakarya'da vahşet görüntüler! 'Geber' diye bağırarak önce dövdü sonra kesti | Video

Sakarya'dan gelen son dakika haberi sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı. Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde oturan Remzi A. isimli şahıs nedeni bilinmeyen bir sebeple yere yatırdığı büyükbaş hayvana 'geber' diye bağırarak sopayla ardı ardına vurdu. Dehşet anlarının görüntülerini ise Remzi A.'nın yanında çalışan kişi kayda aldı. Sakarya yaşanan bu yürek burkan anları izleyenlerden tepki gecikmedi. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Remzi A., ahırın dışına çıkardığı bir büyükbaş hayvanı önce yere yatırdı ardından da sopayla vurdu. Remzi A. elindeki sopayla 'geber' diye bağırıp, küfürler ederek hayvana vurmaya devam etti. Remzi A. bu sırada eşiyle de tartışarak, eşine de küfretti. Yaşanan bu anlar Remzi A.'nın yanında çalışan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Remzi A., daha sonra hayvanı keserek, etlerini sattı. İşte son dakika haberinin çok konuşulan görüntüleri...