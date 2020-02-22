Video Yaşam Son dakika: Sakarya'da vahşet görüntüler! 'Geber' diye bağırarak önce dövdü sonra kesti | Video

Son dakika: Sakarya'da vahşet görüntüler! 'Geber' diye bağırarak önce dövdü sonra kesti | Video

Son dakika: Sakarya'da vahşet görüntüler! 'Geber' diye bağırarak önce dövdü sonra kesti | Video
22.02.2020 | 12:15

Sakarya'dan gelen son dakika haberi sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı. Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde oturan Remzi A. isimli şahıs nedeni bilinmeyen bir sebeple yere yatırdığı büyükbaş hayvana 'geber' diye bağırarak sopayla ardı ardına vurdu. Dehşet anlarının görüntülerini ise Remzi A.'nın yanında çalışan kişi kayda aldı. Sakarya yaşanan bu yürek burkan anları izleyenlerden tepki gecikmedi. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Remzi A., ahırın dışına çıkardığı bir büyükbaş hayvanı önce yere yatırdı ardından da sopayla vurdu. Remzi A. elindeki sopayla 'geber' diye bağırıp, küfürler ederek hayvana vurmaya devam etti. Remzi A. bu sırada eşiyle de tartışarak, eşine de küfretti. Yaşanan bu anlar Remzi A.'nın yanında çalışan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Remzi A., daha sonra hayvanı keserek, etlerini sattı. İşte son dakika haberinin çok konuşulan görüntüleri...

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Sakarya'da vahşet görüntüler! 'Geber' diye bağırarak önce dövdü sonra kesti | Video 01:19
Son dakika: Sakarya'da vahşet görüntüler! 'Geber' diye bağırarak önce dövdü sonra kesti | Video 22.02.2020 | 12:15
Esenyurt'ta iki grubun makaslı, cam şişeli kavgası kamerada | Video 03:12
Esenyurt'ta iki grubun makaslı, cam şişeli kavgası kamerada | Video 21.02.2020 | 18:13
Ilgaz Dağı'nda yoğun kar yağışı | Video 03:14
Ilgaz Dağı'nda yoğun kar yağışı | Video 21.02.2020 | 18:13
Van’da Sakal-ı Şerif 365 gün ziyarete açık olacak | Video 05:06
Van’da Sakal-ı Şerif 365 gün ziyarete açık olacak | Video 21.02.2020 | 18:13
Esra Erol'da şoke eden saplantılı aşk! 'Komşum karımı kaçırdı' | Video 07:03
Esra Erol'da şoke eden saplantılı aşk! 'Komşum karımı kaçırdı' | Video 21.02.2020 | 09:36
AFAD bu kez araç kurtarmak için daldı | Video 02:04
AFAD bu kez araç kurtarmak için daldı | Video 20.02.2020 | 21:01
'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Barutçugil'in hayali ebru müzesi 01:43
'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Barutçugil'in hayali ebru müzesi 20.02.2020 | 17:32
Müge Anlı'da şok üstüne şok! Damadım bana tecavüz etti diyen kayınvalide, zehirleyerek öldürdü... | Video 49:14
Müge Anlı'da şok üstüne şok! "Damadım bana tecavüz etti" diyen kayınvalide, zehirleyerek öldürdü... | Video 20.02.2020 | 12:35
Sınava hazırlık kitabının içinden uyuşturucu terazisi çıktı! 01:07
Sınava hazırlık kitabının içinden uyuşturucu terazisi çıktı! 20.02.2020 | 12:17
Gaziantep'te kapkaç anı saniye saniye kamerada! Hemen peşinden koştu ama... | Video 00:11
Gaziantep'te kapkaç anı saniye saniye kamerada! Hemen peşinden koştu ama... | Video 20.02.2020 | 10:53
İstanbul'da metro seferlerinde aksama | Video 01:43
İstanbul'da metro seferlerinde aksama | Video 20.02.2020 | 09:46
Koşan yankesiciyi Koş Koş tekniğiyle böyle yakaladılar | Video 00:46
Koşan yankesiciyi "Koş Koş" tekniğiyle böyle yakaladılar | Video 19.02.2020 | 15:05
Manisa'da önce deprem ardından önce kedi sonra vatandaşların yaşadığı panik kameraya böyle yansıdı | Video 00:30
Manisa'da önce deprem ardından önce kedi sonra vatandaşların yaşadığı panik kameraya böyle yansıdı | Video 19.02.2020 | 15:00
Müge Anlı'da katilin beklenen tutuklanma anı kamerada! 19 Şubat 2020 Çarşamba | Video 03:53
Müge Anlı'da katilin beklenen tutuklanma anı kamerada! (19 Şubat 2020 Çarşamba) | Video 19.02.2020 | 14:14
Müge Anlı canlı yayın tamamı 19 Şubat 2020 Çarşamba tek parça izle! 'DNA testi istiyorum!' | Video 12:37
Müge Anlı canlı yayın tamamı (19 Şubat 2020 Çarşamba) tek parça izle! 'DNA testi istiyorum!' | Video 19.02.2020 | 11:28
Nijeryalı DJ cinayetini şüphelileri kamerada | Video 02:18
Nijeryalı DJ cinayetini şüphelileri kamerada | Video 19.02.2020 | 13:59
Otomobili sollarken kontrolden çıkan aracıyla evin duvarına çarptı | Video 01:27
Otomobili sollarken kontrolden çıkan aracıyla evin duvarına çarptı | Video 19.02.2020 | 09:58
Esra Erol'da Türkiye'nin konuştuğu tepki çeken çirkin teklif! '50 Bin TL verirsen...' | Video 11:40
Esra Erol'da Türkiye'nin konuştuğu tepki çeken çirkin teklif! '50 Bin TL verirsen...' | Video 19.02.2020 | 09:14
Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da görüntülendi | Video 00:58
Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da görüntülendi | Video 19.02.2020 | 09:29
Murat Nehri’nde mahsur kalan kurt köpeği kurtarıldı | Video 02:03
Murat Nehri’nde mahsur kalan kurt köpeği kurtarıldı | Video 18.02.2020 | 18:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN