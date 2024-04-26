İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında karar! | Video

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashır'ın de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Albashır'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 794 yıl hapis cezasına çarptırıldı.