Sadece Malatya'da yetişen çiçek: "Peşmen Navruzu" | Video
Sadece Malatya'da yetişen "Peşmen Navruzu" çiçeğini koparmanın cezası 387 bin TL. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, A Haber'de konuştu.
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