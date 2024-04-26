Sadece Malatya'da yetişen çiçek: "Peşmen Navruzu" | Video

Sadece Malatya'da yetişen "Peşmen Navruzu" çiçeğini koparmanın cezası 387 bin TL. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, A Haber'de konuştu.