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Video Yaşam Minibüsteki turist sayısı görenlere pes dedirtti | Video
Minibüsteki turist sayısı görenlere pes dedirtti | Video

Minibüsteki turist sayısı görenlere pes dedirtti | Video

26.04.2024 | 13:02

Antalya’da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde birçok minibüse fazla yolcudan ceza uygulanırken, turizm bölgesinden gelen minibüsten inen yolcu sayısı görenleri şaşkına çevirdi. 16 kişi kapasiteli minibüsten, tam tamına 35 turist inerken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarının önlenebilmesi amacıyla Manavgat'ın değişik noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler sırasında karşılaşılan bazı olaylar görenleri hayrete düşürüyor. Turizm Bölgesinden gelen 16 kişi kapasiteli bir minibüsten 35'in üzerinde yolcu inerken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Denetim sırasında kapısı açılan minibüste fazla yolcudan dolayı turistlerin hızla inmek zorunda kaldığı gözlendi. Fazla yolcu taşıdığı tespit edilen minibüs şoförlerine 540 TL para cezası ve 10 ceza puanı uygulandı.

ATV'Lİ TURİST KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Yanında eşiyle birlikte kiraladıkları ATV araç ile Manavgat'a gelen yabancı uyruklu turist ise kırmızı ışık ihlali yaptığı için trafik ekipleri tarafından durdurulurken trafik ekiplerine itiraz etti. Uzun süre itiraz eden turist, kendisinin geçtiği sırada trafik ışığının turuncu olduğunu söylemesine rağmen ceza yemekten kurtulamadı.

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