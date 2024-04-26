Yayaya çarpmamak için frene basan motosikletli hastanelik oldu! Kaza anı kamerada | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan yayaya çarpmamak için frene basan motosiklet sürücüsü motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:15
Adliye önünde 3 kişiyi vuran şahıs tutuklandı | Video 26.04.2024 | 14:53
09:19
İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir’in cezası belli oldu | Video 26.04.2024 | 14:52
01:03
Yayaya çarpmamak için frene basan motosikletli hastanelik oldu | Video 26.04.2024 | 14:52
01:03
01:06
01:21
Şanlıurfa’da 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 26.04.2024 | 14:08
01:02
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında karar! | Video 26.04.2024 | 14:13
03:38
37 kiloya düşen Nihal Candan tahliye edildi | Video 26.04.2024 | 13:38
00:43
Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı | Video 26.04.2024 | 14:07
05:23
Minibüsteki turist sayısı görenlere pes dedirtti | Video 26.04.2024 | 13:02
00:35
Şanlıurfa'da korkutan yangın! Alevlere böyle müdahale ettiler | Video 26.04.2024 | 13:37
00:27
02:39
Esenyurt’ta silahlı saldırı anları güvenlik kamerasında | Video 26.04.2024 | 12:17
04:12
Sadece Malatya'da yetişen çiçek: "Peşmen Navruzu" | Video 26.04.2024 | 13:04
05:58
İkinci Kadir Şeker davasında hapis cezaları onandı | Video 26.04.2024 | 11:01
00:10
23 Nisan'daki Dilan Polat gösterisine soruşturma | Video 26.04.2024 | 12:27
01:15
00:44
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 26.04.2024 | 12:11
00:50
Erciş’te otomobille tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 26.04.2024 | 11:59