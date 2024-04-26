Yayaya çarpmamak için frene basan motosikletli hastanelik oldu | Video 26.04.2024 | 14:52 Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan yayaya çarpmamak için frene basan motosiklet sürücüsü motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mesut Ergün'ün kullandığı 07 AYR 929 plakalı motosikletin İbrahim Sözen, yaya geçidinden geçmekte olan yayayı son anda fark ederek frene bastı. Motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Sözen yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri istendi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.