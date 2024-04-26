6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Kartal’da rezidansta öldürülmüştü! Şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu çıktı | Video
Kartal’da rezidansta öldürülmüştü! Şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu çıktı | Video

Kartal’da rezidansta öldürülmüştü! Şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu çıktı | Video

26.04.2024 | 15:37

Kartal’da bir rezidansta müteahhit Ömer Öktem tarafından tabancayla vurularak öldürülen, ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni Selin Yalın toprağa verildi. Şarkıcı Yalın’ın cenazeye katılmadığı görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kartal'da bir rezidansta müteahhit Ömer Öktem, estetisyen Selin Yalın'ı tabancayla vurarak öldürdü. Öktem, kadının ailesini arayarak intihar ettiğini söyledi. Gözaltına alınan Ömer Öktem cinayeti itiraf etti. Rezidansta öldürülen Selin Yalının ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Maltepe Merkez Camiinde Cuma namazının ardından estetisyen Selin Yalın'ın cenaze namazı kalındı. Yalın'ın aile yakınları göz yaşı döktü. Selin Yalın'ın Başıbüyük Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzenin cenaze namazına katılmadığı görüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Karabük’te uyuşturucu operasyonu | Video 00:43
Karabük'te uyuşturucu operasyonu | Video 26.04.2024 | 16:28
İlknur’un katili cinayetten sonra kıyafetini değiştirmiş | Video 01:43
İlknur'un katili cinayetten sonra kıyafetini değiştirmiş | Video 26.04.2024 | 15:39
Kapısı açık otobüsten düşen Hatice Sabahi entübe edildi; ailesi sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi | Video 05:38
Kapısı açık otobüsten düşen Hatice Sabahi entübe edildi; ailesi sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi | Video 26.04.2024 | 15:39
Kartal’da rezidansta öldürülmüştü! Şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu çıktı | Video 01:44
Kartal’da rezidansta öldürülmüştü! Şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu çıktı | Video 26.04.2024 | 15:37
Şarköy’de 72 bin litre sahte şarap ele geçirildi | Video 00:33
Şarköy'de 72 bin litre sahte şarap ele geçirildi | Video 26.04.2024 | 15:12
Adliye önünde 3 kişiyi vuran şahıs tutuklandı | Video 02:15
Adliye önünde 3 kişiyi vuran şahıs tutuklandı | Video 26.04.2024 | 14:53
İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir’in cezası belli oldu | Video 09:19
İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir’in cezası belli oldu | Video 26.04.2024 | 14:52
Yayaya çarpmamak için frene basan motosikletli hastanelik oldu | Video 01:03
Yayaya çarpmamak için frene basan motosikletli hastanelik oldu | Video 26.04.2024 | 14:52
Yayaya çarpmamak için frene basan motosikletli hastanelik oldu! Kaza anı kamerada | Video 01:03
Yayaya çarpmamak için frene basan motosikletli hastanelik oldu! Kaza anı kamerada | Video 26.04.2024 | 14:19
Zeytinburnu’nda akıllara durgunluk veren olay kamerada: Ağızlıksız gezdirilen Pitbull kediye saldırdı! | Video 01:06
Zeytinburnu’nda akıllara durgunluk veren olay kamerada: Ağızlıksız gezdirilen Pitbull kediye saldırdı! | Video 26.04.2024 | 14:10
Şanlıurfa’da 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 01:21
Şanlıurfa’da 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 26.04.2024 | 14:08
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı davasında karar! | Video 01:02
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında karar! | Video 26.04.2024 | 14:13
37 kiloya düşen Nihal Candan tahliye edildi | Video 03:38
37 kiloya düşen Nihal Candan tahliye edildi | Video 26.04.2024 | 13:38
Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:43
Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı | Video 26.04.2024 | 14:07
Minibüsteki turist sayısı görenlere pes dedirtti | Video 05:23
Minibüsteki turist sayısı görenlere pes dedirtti | Video 26.04.2024 | 13:02
Şanlıurfa’da korkutan yangın! Alevlere böyle müdahale ettiler | Video 00:35
Şanlıurfa'da korkutan yangın! Alevlere böyle müdahale ettiler | Video 26.04.2024 | 13:37
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi | Video 00:27
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi | Video 26.04.2024 | 13:37
Esenyurt’ta silahlı saldırı anları güvenlik kamerasında | Video 02:39
Esenyurt’ta silahlı saldırı anları güvenlik kamerasında | Video 26.04.2024 | 12:17
Sadece Malatya’da yetişen çiçek: Peşmen Navruzu | Video 04:12
Sadece Malatya'da yetişen çiçek: "Peşmen Navruzu" | Video 26.04.2024 | 13:04
İkinci Kadir Şeker davasında hapis cezaları onandı | Video 05:58
İkinci Kadir Şeker davasında hapis cezaları onandı | Video 26.04.2024 | 11:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA