Adliye önünde 3 kişiyi vuran şahıs tutuklandı | Video
Afyonkarahisar’da görülen bir dava sonrası adliye çıkışında yaşanan kavgada 3 kişiyi vuran şahıs geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilirken, şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
BABA VE OĞLUNUN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Olay sonrası şüpheli C.S.'nin ise olaya ilk müdahalede bulunan adliyedeki görevli polisler tarafından gözaltına alındı. C.S., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şahsın savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken, yaralanan şahıslardan baba ve oğlunun ise tedavilerinin kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
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