Son dakika: 1450 emekliyi 25 milyon dolandırdılar

Son dakika haber: Geçtiğimiz aylarda birçok emekli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dolandırıldıklarını ihbar etti. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada bir dolandırıcılık çetesinin, kredi ihtiyacı olan emeklileri ticari faaliyet görünümünde tefecilikle dolandırdıklarını ortaya çıktı.

İddiaya göre şebeke üyeleri, sosyal medya ve gazetelere 'Emeklilere kredi', 'Kolay kredi' diye ilan verdi. İlandaki numaraları arayanlar şebekenin çağrı merkezlerine yönlendirildi. Görüşme yapan emekliler İstanbul'a davet edildi. Daveti kabul eden kişiler, Alibeyköy ve Esenler'de karşılanarak servis araçlarına bindirildi. Dolandırıcılar, emeklileri Beylikdüzü ve Şişli'deki ofislere götürdü.

MAAŞLARA HACİZ

Örgüt üyeleri güven sağladıktan sonra, kredi için fiyatı yüksek olan cep telefon satışı yapıyormuş gibi fatura kesti. Emeklilere, maaşlarının 12 katı kadar senet imzalatıldı. Ardından, Çağlayan ve Bakırköy'deki İcra müdürlüklerine götürülen emeklilere, "Maaşımın tamamı kesilebilir" diye taahhütname imzalatıldı. Maaşına haciz gelen emekliler, maaşlarındaki para kesinti miktarından haberdar olmadığı, vaadedilenden çok az para aldıklarını, fatura kesilen telefonların kendilerine verilmediğini söyledi.

ÖRGÜT ÜYESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, teknik ve fiziki takip sonrası dolandırıcılığa adı karışan 98 şüpheli belirlendi. Örgüt liderinin A.H.C. olduğu tespit edilirken, örgüt lideri 19 üyesiyle birlikte yapılan operasyonla gözaltına alınıp, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede 1450 emekli mağdur olurken 200 mağdur emeklinin kimliği tespit edilemedi. Örgütün kolay kredi vaadiyle kandırdığı 1450 mağdurdan toplamda 25 milyon lira dolandırdığı belirlendi. İddianamede, örgüt üyelerinin emeklileri dolandırırken kullandığı hileli davranışlar anlatıldı. Örgüt hiyerarşisinin anlatıldığı, dolandırıcılığa adı karışan 98 şüphelinin yer aldığı 359 sayfalık iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianamede, A.H.C., 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek suçundan dava açılırken, 19 şüpheli kurulan örgüte üye olma suçundan cezalandırılması talep edilirken tüm şüpheliler hakkında ise, ' örgüt faaliyetleri kapsamında mağdurların içinden bulunduğu tehlikeli durum ve ya zor şartlardan, algılama yeteneğinin zayıflığından, kamu kurum ve kuruluşlarından olan icra dairelerini araç olarak kullanmak suretiyle, internet ortamında verdikleri ilanlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanarak, gazetelere verdikleri ilanlar ile basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanarak, örgüt faaliyetlerini gizleme adına kurdukları şirketler üzerinden tacir ve ya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin faaliyetleri kapsamında dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından cezalandırılması istendi.



