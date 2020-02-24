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Belki de dünyanın en gizemli ülkesi! Sırlarla dolu...

! Belki de dünyanın en gizemli ülkesi. Tüm dünya orayı özellikle merak ediyor. için ayrılmış özel bölgeleri, fotoğraf çekmenin yasak olduğu, giriş çıkışlar için hayli zorlanılan bir ülke Kuzey Kore. Dünyanın en kapalı ülkesi olan ülke, pek çok konuda diğer devletlerden ayrışıyor. Turistler için belirlenmiş alanlar dışında seyahat etmenin, fotoğraf çekmenin bir hayli zor olduğu ülke bu yönüyle de büyük bir gizem barındırıyor. İşte neredeyse herkesin merak ettiği o ülkede yaşanılanlar...

Giriş Tarihi: 24.02.2020 08:24 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 08:25
Belki de dünyanın en gizemli ülkesi! Sırlarla dolu...

Yurt dışından gelenlerin sadece önceden belirlenen yerleri görebildiği , başkenti Pyongyang'ın mimarisiyle de sık sık gündeme geliyor.

Belki de dünyanın en gizemli ülkesi! Sırlarla dolu...

Devasa gökdelenlerin, hemen hemen hiç trafiğin olmadığı geniş bulvarların bulunduğu 'nin başkenti Pyongyang, ülkeye gelen turistlerin görebildikleri az sayıdaki bölgelerden biri.

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Belki de dünyanın en gizemli ülkesi! Sırlarla dolu...

Kore yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren, zaman zaman da işgal edilen bir ülkeydi. İkinci Dünya Savaşı sorasında yaşanan savaşta Güney ve Kuzey olmak üzere ikiye ayrılan yarımadada günümüzde gerginlik azalmadan devam etmektedir.

Belki de dünyanın en gizemli ülkesi! Sırlarla dolu...

Yaklaşık 3.5 milyon insanın yaşadığı 'nin başkenti Pyongyang, geniş caddeleri ve yüksek binalarıyla dikkat çekiyor. Taedong nehrinin ikiye ayırdığı Pyongyang, geniş bir düzlük üzerine kuruludur.

Belki de dünyanın en gizemli ülkesi! Sırlarla dolu...

'ye, Güney Kore vatandaşlarının girişi de pratikte yasak. Öyle ki 1953'te biten savaş sonrası ayrı düşen ailelerin dramları ve kavuşamama hikayeleri günümüzde de devam ediyor. Yılın belirli günlerinde sınırın güney ve kuzey taraflarında kalan akrabalar,

Belki de dünyanın en gizemli ülkesi! Sırlarla dolu...

Ağırlıklı olarak başkent Pyongyang ve savaştan kalma yerlerin ziyaretçilere gezdirildiği 'de, izinsiz fotoğraf çekmek başınıza büyük sorunlar açabilir.

Belki de dünyanın en gizemli ülkesi! Sırlarla dolu...

Ağırlıklı olarak başkent Pyongyang ve savaştan kalma yerlerin ziyaretçilere gezdirildiği ülkede, izinsiz fotoğraf çekmek başınıza büyük sorunlar açabilir.

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