Belki de dünyanın en gizemli ülkesi! Sırlarla dolu...

Kuzey Kore'ye, Güney Kore vatandaşlarının girişi de pratikte yasak. Öyle ki 1953'te biten savaş sonrası ayrı düşen ailelerin dramları ve kavuşamama hikayeleri günümüzde de devam ediyor. Yılın belirli günlerinde sınırın güney ve kuzey taraflarında kalan akrabalar,