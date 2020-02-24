Belki de dünyanın en gizemli ülkesi! Sırlarla dolu...
Belki de dünyanın en gizemli ülkesi! Sırlarla dolu...
Kuzey Kore! Belki de dünyanın en gizemli ülkesi. Tüm dünya orayı özellikle merak ediyor. Turistler için ayrılmış özel bölgeleri, fotoğraf çekmenin yasak olduğu, giriş çıkışlar için hayli zorlanılan bir ülke Kuzey Kore. Dünyanın en kapalı ülkesi olan ülke, pek çok konuda diğer devletlerden ayrışıyor. Turistler için belirlenmiş alanlar dışında seyahat etmenin, fotoğraf çekmenin bir hayli zor olduğu ülke bu yönüyle de büyük bir gizem barındırıyor. İşte neredeyse herkesin merak ettiği o ülkede yaşanılanlar...
Giriş Tarihi: 24.02.2020
08:24
Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
08:25
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