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'li ’nin çift ücret tarifesine büyük tepki

()’nin gece metrolarında çift ücret almasına büyük tepki. Gece 00.30'dan sonra metroya binen vatandaşlardan 3.50 yerine 7 TL para kesiliyor. Bu uygulamaya itiraz eden vatanşlar bu ücret tarifesinin kendilerini maddi olarak zora sokduğunu belirttiler. Yaklaşık 6 aydan beri devam eden çift ücret tarifesine tepki gösteren vatandaşlar İBB'den kararı geri çekmesini istedi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 15:07 ABONE OL
CHP'li İBB’nin çift ücret tarifesine büyük tepki

İBB tarafından 30 Ağustos 2019 tarihi itibari ile başlanan gece metrosunda çift ücret tarifesi uygulanıyor. 3,5 TL olan tek biniş yerine kullanıcıların kartından 7 TL kesiliyor. İBB tarafından uygulanmaya başlanılan gece tarifesi Cuma'yı Cumartesi'ye ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan geceler ile resmi tatil günleri öncesindeki gecelerde, 20 dakika sefer aralığında gerçekleştiriliyor. Gece sefer tarifesinin başlangıcı olan saat 00:30 itibari ile turnikelerden geçiş için kart okuması yaptırıldığında ilgili kartın dahil olduğu tarife üzerinden çift geçiş ücreti tahsil ediliyor.

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VATANDAŞIN BÜTÇESİNİ ZORLUYOR
Yaklaşık 6 aydır uygulanmakta olan çift tarife ise vatandaşlardan büyük tepki çekmeye devam ediyor. Çift tarifenin bütçelerini çok zorladığını belirten vatandaşlar, durumun bir an önce düzeltilmesi çağrısında bulundu. Çift tarife yüzünden gece işine giderken metroları kullanmadığını belirten vatandaşlar, durumun tek tarifeye indirilmesini istedi.

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METROBÜSTE ZAM OYUNU SONRADAN ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde İBB'nin ulaşıma aldığı yüzde 35 oranındaki zammın metrobüs durakları arasında farklı uygulandığı ortaya çıkmıştı. Daha önce 1-3 durak arası sabit 1.95 TL olan ücret tarifesi yeni zamla birlikte birinci durakta 2,5 TL, ikinci durakta 3 TL, üçüncü durakta 3.5 TL olarak uygulanmaya başlandı. Böylece 1-3 durak arasında zam oranı yüzde 79 olarak ölçüldü. Zammın üzerinden 14 gün geçmesine rağmen İBB'den bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar ise 14 günlük süre zarfında kartlarından fazladan kesilen ücretlerin ödenmesini talep etti.

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CHP'li İBB’nin çift ücret tarifesine büyük tepki
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