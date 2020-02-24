Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında flaş! Pegasus'un kaptan pilotu...

'deki uçak kazasında flaş! 'un kaptan pilotu...

'deki uçak kazasında 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan kaptan pilot Mahmut Arslan adliyeye sevkedildi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. Arslan ifadesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedildi.

Giriş Tarihi: 24.2.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 16:31 ABONE OL
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında flaş! Pegasus'un kaptan pilotu...

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADESİ ALINDI

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında kaptan pilot M.A'nın tedavi altında olduğu hastanede "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, kaptan pilot M.A'nın tedavi gördüğü hastanede ifadesini almaya başladı.

Son dakika: Pegasus uçağının kara kutusu deşifre edildi!

Öte yandan Kaptan pilot M.A'nın, ifadesinin alınmasının ardından taburcu işlemlerinin de yapılacağı ve Anadolu Adalet Sarayı'na götürüleceği öğrenildi.

Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yardımcı pilotun ifadesi daha önce polis tarafından tedavi gördüğü hastanede alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili Pegasus uçağının kaptan pilotu adliyeye sevkedildi

Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan pistten çıkan Pegasus uçağı ile ilgili flaş açıklama!
Uçak kazasında kaybolan bebeğine kavuşunca havalara uçtu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında flaş! Pegasus'un kaptan pilotu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN