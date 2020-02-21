Son dakika: Pegasus uçağının kara kutusu deşifre edildi!
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus uçağıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Pegasus kazasında ihmaller zinciri. Uçak istinat duvarına çarparak parçalandı. Kaza sonrası çok sayıda yolcu yaralanmıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.
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