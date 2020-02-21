Video Haber Son dakika: Pegasus uçağının kara kutusu deşifre edildi!

Son dakika: Pegasus uçağının kara kutusu deşifre edildi!

Son dakika: Pegasus uçağının kara kutusu deşifre edildi!
21.02.2020 | 16:36

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus uçağıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Pegasus kazasında ihmaller zinciri. Uçak istinat duvarına çarparak parçalandı. Kaza sonrası çok sayıda yolcu yaralanmıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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