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Son dakika: Bursa- deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz seferlerinde iptaller yaşanıyor. Son oalrak Bursa Deniz Otobüslerinin () seferlerinden 6'sı daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 08:56 ABONE OL
Son dakika: Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

Marmara Bölgesi'nde olumsuz hava koşulları etkisini gösteriyor. Bu nedenle de deniz seferlerinde aksamalar meydana geliyor. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

07.00'DEKİ SEFER İPTAL EDİLMİŞTİ

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi yapılamamış, 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferinin ise iptal edildiği duyurulmuştu.

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Son dakika: Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
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