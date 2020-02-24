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Son dakika haberi: Ulusal Sağlık Komisyonunden açıklama!

Dünyanın en büyük ülkesi olan ve 'Süper Güç' olarak tanımlanan virüse adeta teslim oldu. Asya'nın 1 milyar 400 milyonluk nüfusa sahip bu dev ülkesi nedeniyle koca bir karantina alanına döndü. Çin'de ortaya çıkarak büyük bir korku dalgası şeklinde dünyaya yayılan Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde can kayıpları çok ciddi boyutlara ulaştı. Son rakamlara göre Çin'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı.

Giriş Tarihi: 24.02.2020 07:11 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 07:20
Son dakika Koronavirüs haberi: Çin Ulusal Sağlık Komisyonunden açıklama!

Dünyanın en büyük ülkesi olan ve son dönemde süper güçler arasında sayılan adeta Koronavirüse teslim oldu. Ülkede her gün nedenli ölüm haberleri geliyor.

Son dakika Koronavirüs haberi: Çin Ulusal Sağlık Komisyonunden açıklama!

Ölü sayısı giderek artıyor. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi.

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Son dakika Koronavirüs haberi: Çin Ulusal Sağlık Komisyonunden açıklama!

Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 594'e çıkarken, kesinleşen Kovid-19 vakası da 77 bin 150'ye ulaştı.

Son dakika Koronavirüs haberi: Çin Ulusal Sağlık Komisyonunden açıklama!

Bununla birlikte Kovid-19'a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 3 bin 434'e, müşahade altına alınanların sayısı 97 bin 481'e geriledi.

Son dakika Koronavirüs haberi: Çin Ulusal Sağlık Komisyonunden açıklama!

12 ARALIK'TA ORTAYA ÇIKTI

Bugüne kadar Kovid-19'dan iyileşerek taburcu olanların sayısı da 24 bin 734'e çıktı.

Son dakika Koronavirüs haberi: Çin Ulusal Sağlık Komisyonunden açıklama!

ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong'da 74'e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.

Son dakika Koronavirüs haberi: Çin Ulusal Sağlık Komisyonunden açıklama!

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, 'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

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