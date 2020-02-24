Son dakika Koronavirüs haberi: Çin Ulusal Sağlık Komisyonunden açıklama!
Son dakika Koronavirüs haberi: Çin Ulusal Sağlık Komisyonunden açıklama!
Dünyanın en büyük ülkesi olan ve 'Süper Güç' olarak tanımlanan Çin virüse adeta teslim oldu. Asya'nın 1 milyar 400 milyonluk nüfusa sahip bu dev ülkesi Koronavirüs nedeniyle koca bir karantina alanına döndü. Çin'de ortaya çıkarak büyük bir korku dalgası şeklinde dünyaya yayılan Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde can kayıpları çok ciddi boyutlara ulaştı. Son rakamlara göre Çin'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı.
Giriş Tarihi: 24.02.2020
07:11
Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
07:20
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