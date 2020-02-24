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Son dakika haber: Pegasus pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika gelişmesi... 'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen kaptan pilot M.A. tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildiği açıklandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen kaza sonrası 3 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda yolcu da yaralanmıştı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 18:35 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 18:43 ABONE OL
Son dakika haber: Pegasus pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pissten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan kazayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Gelen bilgilere göre; Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen kaptan pilot M.A. tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan,, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Son dakika haber: Pegasus pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
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