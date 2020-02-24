Son dakika haber: Pegasus pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pissten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan kazayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Gelen bilgilere göre; Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen kaptan pilot M.A. tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Son dakika: Pegasus uçağının kara kutusu deşifre edildi!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan,, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.