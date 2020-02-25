Son dakika | Koronavirüsü tahliyesi: İran'dan gelen THY uçağı neden Ankara'ya indi? Bakan Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında, ülkemizde koronavirüse karşı alınan son tedbirleri anlattı ve İran'dan yapılan tahliye operasyonuna ilişkin bilgiler verdi. Bakan Koca, İran'dan gelen uçağın neden Esenboğa havalimanına indirildiğini de açıkladı. Gün içerisinde sosyal medyada yayılan asılsız haberlerde, uçakta hasta yolcuların olduğu iddia edilmişti.

Korona virüsü ile ilgili son dakika haberi: İran'dan gelen THY uçağı Ankara'ya neden indi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

KORONAVİRÜS KONUSUNDA DÜNYADAN DAHA HASSAS DAVRANIYORUZ

Şimdi normalde İstanbul'a giden ve biz devamında bu şüpheli durum olunca Ankara'ya yönlendirdiğimiz uçaktı. Bilim Kurulu'nun da yaklaşımı bu şekilde. Dolayısıyla belli mesafeden temas olmadan bulaşmadığını da biliyoruz. Girişi farklı bir yer. Gelenler maskeli, bir bulaşma ihtimalinin olmadığını net olarak söyleyebiliriz. Fakat çocuk olduğu için ailelerin hassasiyeti var, bu hassasiyeti gözeterek, bilimsel değil sosyal bir yaklaşım sebebiyle uygun bulduk.Burada sayın mevkidaşımla görüştüğümde özellikle ifade ettim, Türkiye'ye hasta bulgusu olanları göndermeyeceğiz dendi. Kum ve Meşhed olan kişilerin, ben karantinayı önerdiğim kişilerden bahsediyorum. Süreçte biz bunu ilk defa yaşadık dün için. Bütün yolcuları bu anlamda kendimiz de birtakım sorgulamalarda bulunuyoruz, sınırda da benzer şekilde. Kum ve Meşhed geçmişi kısmen de olsa varlığı bizi endişelendirdi. 4 kişiyle öksürük, boğaz ağrısı vardı, riske etmek istemedik. Bilim Kurulu bu noktadaki yaklaşımı biz en üst noktada alma çabası içinde olan yaklaşımı sergiliyoruz. Dünyanın yaklaşımının emin olun böyle olmadığını, bu noktada ülke olarak daha hassas davrandığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Bu anlamda birçok ülkenin nasıl yaklaştığını hepimiz biliyoruz.

"İÇİNDE ŞÜPHELİ VAKA OLAN BİR UÇAĞI TÜRKİYE'YE İNDİRMEDİK"

Basit bir şey söyleyeyim, geçmiş 3-4 gün önce bir ülkeden özellikle gemi seyahati yapan bir yolcuların bulunduğu ve charter uçağı ve içinde şüpheli olduğunu bildiğimiz bir vakayla ilgili, içinde Türk vatandaşının olmadığı ama Türkiye'den aktarmalı olan bir uçakla ilgili saatlerce mücadele ettik, Türkiye'ye indirmedik. Bunu kimse bilmiyor. Başka bir ülkede yakıt ikmali yaptırdık, başka ülkeye inişini sağladı. Yakıt ikmali olan ülke uçağı almadı. Biz özellikle saatlerce uğraşıp özellikle o uçağı indirmedik. Avrupa ülkesine indi. Orada nasıl davranıldığını iyi biliyoruz. Bu noktada ne kadar hassas davrandığımızın özellikle bilinmesi için söylüyorum. Neredeyse her gün toplanan Bilim Kurulu'nun en hassas yaklaşımı daha üst seviyede uygulama çabası içerisindeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızla Azerbaycan'da olmasına rağmen ben kendisiyle 2-3 kez görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın her türlü önlemi alınması noktasında talimatları var.