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Son dakika: Türk-Rus heyetinin '' görüşmeleri yarın devam edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı 'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığında, 'deki duruma ilişkin 'da yapılan heyetler arası görüşmeler sona erdi. Görüşmeler yarın da devam edecek.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 26.2.2020 21:27 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 22:09 ABONE OL
Son dakika: Türk-Rus heyetinin 'İdlib' görüşmeleri yarın devam edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığında, İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yapılan heyetler arası görüşmeler sona erdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda üçüncü tur görüşmeler için heyetler Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmelere, yarın kaldığı yerden devam edilecek.

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı.

Son dakika: Türk-Rus heyeti İdlib için bir araya geldi! Rus heyeti ile kritik görüşme başladı

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Son dakika: Türk-Rus heyetinin 'İdlib' görüşmeleri yarın devam edecek
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