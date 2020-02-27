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Kadın terörist 1 yıl sonra teslim oldu

’de 2014 yılında terör örgütü ’ya katılan kadın terörist, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu. İşte ailesiyle birlikte yürütülen çalışma ikna sürecine ilişkin ayrıntılar...

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.2.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 10:30 ABONE OL
Kadın terörist 1 yıl sonra teslim oldu

Ailelerle birlikte ikna yöntemi ile teslim alınan terör örgütü mensubu sayısı her geçen gün artıyor. Kırsal alanda teröristlere mücadelesini aralıksız sürdüren Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ikna yolu ile de terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 2014 yılında Mardin'den PKK/KCK terör örgütüne katılan, ailesi Dargeçit ilçesinde ikamet eden Hevi Çiyan kod adlı Halise Aptekin'in, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan suç kaydının olduğu tespit edildi.

AİLESİ İLE 1 YILLIK GÖRÜŞME SONUCU TESLİM OLDU

Alptekin'in ailesi ve kendisiyle yaklaşık bir yıllık görüşmenin ardından ikna edilen terörist, Habur Sınır Kapısına gelerek jandarma ekiplerine teslim oldu. Teröristin soruşturmasının Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği öğrenildi.

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Kadın terörist 1 yıl sonra teslim oldu
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