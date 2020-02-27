Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib ve Rusya ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, İdlib'deki son durumu değerlendirirken hava sahasına dikkat çekti. Akar, Hava sahası sorununda belli bir noktaya geldik. Ancak sorun hala devam ediyor" dedi. Akar ayrıca ABD Savunma Bakanı ile bir görüşme yapacağını duyurdu. Akar, "Bu akşam ABD Savunma Bakanı ile önemli bir görüşmemiz olacak" diye konuştu.

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş İdlib hava sahası ve Ankara'daki Rus heyet açıklaması | Video

BAKAN AKAR: UMUTLUYUZ

Bakan Akar İdlib ile ilgili yaptığı açıklamada, ""Biz elimizden geldiğince faaliyetlerin güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede oradaki insanların dramına son vermek için tedbirler alınıyor. Hava sahasının herhangi bir şekilde askeri operasyon ötesinde ateşkesin devam ettirilebilmesi için çok gerekli olduğunu, ateşkesin ihlal edilip edilmediğinin anlaşılması için İHA, SİHA'ların, Hava Kuvvetlerimizin faaliyet göstermesi konusunda Rus muhataplarımızla görüşüyoruz" dedi.

ABD SAVUNMA BAKANI İLE KRİTİK GÖRÜŞME BU AKŞAM

Bakan Akar açıklamaları sırasında ABD Savunma Bakanı ile görüşeceklerini de duyurdu. Bakan Akar, "ABD Savunma Bakanı Esper ile bu akşam görüşme gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

PATRİOT ALINACAK MI?

Bakan Akar, Patriot Hava Savunma Sistemi ile ilgili, "Amerika'dan Patriot desteği gelip gelmeyeceği sorusu üzerine Bakan Akar, "NATO başta olmak üzere müttefikimiz olan ülkeler değerlendireceklerdir. Ne yapmak isterlerse yapabilirler. Diğer taraftan İspanya'nın Patriot bataryası var, o görevini devam ettiriyor" ifadelerini kullandı.

Akar, S-400 savunma sisteminin ise planlandığı şekilde devam ettiğini ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA İLE GÖRÜŞMELERE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 Mart'ta bir araya gelecek. Görüşmenin İstanbul'da gerçekleşmesi beklenirken, Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "İdlib'de gelişmeler lehimize dönüyor. Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor, edecek. Adana Mutabakatı çerçevesinde oradayız" demişti.

Erdoğan dün yaptığı konuşmada ise, hava sahası konusunda bir sorun olduğunu onu aşmak için diplomasi kanadının zorlandığını ifade etmişti.