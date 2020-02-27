Son dakika: Mustafa Elitaş 'ilk kez açıklıyorum' diyerek duyurmuştu! Meclis'de tehdit eden generaller kimlerdi?

Son dakika haberi: AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş oğlu üzerinden tehdit edildiğini ve bu tehditin Deniz Baykal'a da yapılmış olma ihtimalini geçtiğimiz günlerde A Haber ekranlarından aktarmıştı. Mustafa Elitaş, kendisini tehdit edenleri ve olayın Deniz Baykal kısmını A Haber Memleket Meselesi programında anlattı.

"DENİZ BAYKAL ZİHNİNDE KİMLERİN OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARABİLİR"

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş: "Sayın İlker Başbuğ bir tv programındaki konuşmasında ; '26 Haziran gecesi çıkan yasada, Kayseri'deki ışık evleri davaları ile Erzincan davalarının önü kesilmiştir.' demişti. Kayseri ışık evleri davasında 3 astsubay ve 4 sivil şahsın gözaltına alınma kararı verilmişti.

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Fakat Mart 2009'da gözaltına alma kararı çıktığında, kişilerin yurtdışına kaçtığını bilgisi alınmıştı. İlker Başbuğ'un söyledikleri ile ortadaki gerçeklerin arasında çok büyük bir fark vardır. Ek olarak oğlum üzerinden tehdit edilmenin arasından 11 yıl geçti. Kişiler hayatımda ilk kez gördüğümüz şahıslar olması sebebiyle isimlerini hatırlamam mümkün değildir.

Bu kişiler ilk kez TBMM'ye gelmişlerdi, daha öncesinden ilişkilerini yüzbaşı ve binbaşı üzerinden kurarlardı. Bu kanun tasarısının kabulünden 11 ay-11 gün sonra Sayın Baykal CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırıldı. Sayın Baykal'ın istifa ettiği gün, 'istifa ediyorum, beni okyanus ötesinden aradılar ve kendilerinin bu işe dahil olmadıklarını ifade ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum.' konuşmasını yapmıştı. Sayın Baykal şu anda zihninde kimlerin olduğunu ortaya çıkarabilir diye düşünüyorum."