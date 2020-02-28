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Son Dakika Haberi: 'de şehit olan kahraman askerlerimiz uğurlanıyor

Son Dakika Haberi: 'de dün gerçekleşen hain saldırıda şehit olan 33 askerimizin naaşları uğurlanmaya başladı. Alçak rejimin İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, Uzman Onbaşı Recep Bekir, Uzman Onbaşı Ali Taşöz, Er Cuma Bağatur ile Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya için Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.2.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 16:21 ABONE OL
Son Dakika Haberi: İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimiz uğurlanıyor

İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlerden beşinin naaşları, Hatay Devlet Hastanesindeki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Rejimin İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, Uzman Onbaşı Recep Bekir, Uzman Onbaşı Ali Taşöz, Er Cuma Bağatur ile Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya için Hatay Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.

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NAAŞLARI MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Vali Rahmi Doğan ile milletvekillerinin de katıldığı törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, askerlerin omuzlarında ambulanslara alınarak son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

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Son Dakika Haberi: İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimiz uğurlanıyor
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