Son dakika: TSK, Esed rejimine ait kimyasal harp tesisini vurdu

Son dakika: TSK Esed rejimine ait hedefleri vurmaya devam ediyor. İdlib'den gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi, füze rampası yüklü atışa hazır askeri araç, rejim askerlerinin bulunduğu ve gizlendiği yerler, ateş destek unsurları tarafından imha edildi.

Son dakika: TSK, rejimin kimyasal harp tesisini vurdu | Video

REJİM HEDEFLERİ TEK TEK VURULUYOR

"Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; Ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."