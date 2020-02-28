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Son dakika: , Esed rejimine ait kimyasal harp tesisini vurdu

, 'de rejim ait hedefleri tek tek vurmaya devam ediyor. Gelen son dakika gelişmesine göre Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti. Yayınlanan görüntülerde 'in 13 kilometre güneyinde bulunan ve Esed rejimine ait bir kimyasal harp tesisinin vurulma anları yer aldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.2.2020 01:50 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 01:56 ABONE OL
Son dakika: TSK, Esed rejimine ait kimyasal harp tesisini vurdu

Son dakika: TSK Esed rejimine ait hedefleri vurmaya devam ediyor. İdlib'den gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi, füze rampası yüklü atışa hazır askeri araç, rejim askerlerinin bulunduğu ve gizlendiği yerler, ateş destek unsurları tarafından imha edildi.

Son dakika: TSK, rejimin kimyasal harp tesisini vurdu | Video

REJİM HEDEFLERİ TEK TEK VURULUYOR

"Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; Ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

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Son dakika: TSK, Esed rejimine ait kimyasal harp tesisini vurdu
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