Kahraman şehitlerimizin ailelerinden vakur duruş: Düşmanı sevindirmeyeceğiz

İdlib'deki kalleş hava saldırısında şehit düşen 33 kahraman askerimizin şehadet haberi aile ocağına ateş düşürdü. Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın (23) acı haberini alan İstanbul Bağcılar'daki babası İbrahim Alpaslan, "En son 2 hafta önce görüştük. 'Beni merak etmeyin, iyiyim' demişti. Vatan sağ olsun, devletimiz sağ olsun, gururluyuz. Düşmanı sevindirmeyeceğiz" dedi. Şehit Alpaslan, İzmir'de toprağa verilecek.

* Telefonla konuşurken çatışma çıktı: Astsubay Muharrem Öğütçü'nün şehadet haberini Bingöl Karlıova'ya bağlı Suçatı köyünde alan Ramazan Öğütçü, "3 gün önce telefonda konuştuk. O sırada çatışma çıktı, telefon kapandı. Bir daha görüşemedik. Bir oğlum da Kayseri'de asker. Vatan sağ olsun" dedi.

* 3 kardeşi de asker: Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşinin de kendisi gibi asker olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde acı haberi alan Hüseyin ve Ayşe Saygılı çifti "Vatan sağ olsun. 3 asker oğlumuz daha var. Onlar da vatanları, bayrakları için şehadet şerbetini içmeye hazırlar" dedi. Şehidin cenazesinin getirildiği uçakta bir süre önce İdlib'te birlikte görev yaptığı kardeşi Mehmet Saygılı da yer aldı.







* Şehit Uzm. Çvş. Halil İbrahim Akkaya'nın Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde düzenlenen cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Baba Ali Akkaya, Akar'a "Beni de askere alın" diye sarıldı. Akkaya Bahçe Şehitliği'nde defnedildi.



TATLI KUZUM

Uzman Çavuş Osman Ak'ın ağabeyi Coşkun Ak'ta Ankara'da uzman çavuş olarak görev yapıyordu. Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan anne ve babası Meral ve Muhammet Ak çifti, şehadet haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Anne Meral Ak, "Tatlı kuzum, ben senin böyle mi haberini alacaktım" diye ağıt yaktı.







* 43 yıl önce de dedesi şehit oldu: Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın (25) dedesi Yaşar Tank'ta, 1977'de bekçiyken Osmaniye'de bir bombanın patlaması sonucu şehit olmuştu. Babasından 43 yıl sonra oğlunu da şehit veren Ahmet Turan Tank, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Nişanlı Batuhan Tank, yaza evlenmeyi planlıyordu.

* Uzman Çavuş Selman Cankara (26) evli ve 1 çocuk babasıydı. Adana'da yaşayan baba Adil ile anne Hatice Cankara, acı haberle yıkıldı.

* Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Mersin'de yaşayan babası Şuayip Tüzel "Oğlumu en son 2 gün önce aradım. Bana, 'Ben şehit olacağım baba' dedi. Dikkatli olmasını, kendisini iyi bakmasını söyledim" diyerek, gözyaşı döktü.

* Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberini alan Antalya Finikeli Baba Salih ile anne Fatma Korkmaz, göz yaşlarına boğuldu.

* Uzman Onbaşı Mehmet Orhan (25), 2 yıldır görev yapıyordu. Adıyaman'da yaşayan ve ikisi kız 5 çocuklarından en küçüğünün şehit olduğu haberini alan Elif ve Ahmet Orhan çifti gözyaşlarına boğuldu.

Suriye İdlib'teki kalleş saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin anısına... | Video

* Sözleşmeli Er Cuma Bağatur, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

* Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Akcurun Mahallesi'nde oturan ailesi acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

* Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın (29), acı haberi, Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da yaşayana ilesine çabuk ulaştı. Anne Edibe Bayrakdar ve baba Yusuf Bayrakdar ise acı haberi, şehir dışında aldı.

* Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ (29), bekardı ve 5 yıldır askerdi. Kahramanmaraş'ta yaşayan Bekir-Serpil Akçadağ çifti, gece saldırı haberini öğrenip oğullarına ulaşamayınca gittikleri Hatay'da acı haberi aldı. Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın, Mersin'de yaşayan babası Osman ile annesi Kezban Akay, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

* Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın (27) şehadet haberi Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehit Günay'ın 2 yıl önce TSK'ya katıldığı ve 5 ay önce evlendiği öğrenildi.

* Yedek Astsubay Muhammet Ali Özer'in şehadet haberi de Hatay'ın İskenderun ilçesindeki baba ocağına da ateş düşürdü.



UŞAK'IN ŞEHİDİ

Uzman Çavuş Ali Turgut'un (39), Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak Köyü'nde yaşayan annesi Sultan ve babası Ahmet Turgut, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.



Sırrıberk ARSLAN-Murat KARAMAN-Halit TURAN-Tuna ÇAM-Ziya RAMOĞLU-Ali ALTUNTAŞ-Barış SÖZAL-Fırat KESKİNKILIÇ-Ceren KURTYE-Yaser ÇAPAROĞLU-Aziz ÖNAL-Bekir COŞKUN-Metin HARIKÇI- Furkan KARA/SABAH