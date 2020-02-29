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Son dakika: 'den acı haber! Bir alçak saldırı daha gerçekleştirildi

Son dakika gelen bilgilere göre 'de bir alçak saldırı daha gerçekleştirildi. MSB, 1 askerin şehit olduğunu, 56 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İşte son dakika gelen bilgilerin detayları...

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.2.2020 08:35 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 08:36 ABONE OL
Son dakika: İdlib'den acı haber! Bir alçak saldırı daha gerçekleştirildi

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdbil'de rejim unsurları tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yanalandığını açıkladı. Ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB DUYURDU

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; Ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir. Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: İdlib'den acı haber! Bir alçak saldırı daha gerçekleştirildi
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