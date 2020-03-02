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'den acı haber! 1 kahraman askerimiz şehit oldu

'den yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarına, rejim unsurları tarafından açılan topçu atışı neticesinde 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı belirtildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 00:15 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 00:15 ABONE OL
İdlib'den acı haber! 1 kahraman askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların önlenmesi maksadıyla İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim unsurları tarafından açılan topçu atışı neticesinde 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı belirtildi.

GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ

Bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılığın verildiği ve hedeflerin tahrip edildiği kaydedilen açıklamada, "Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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İdlib'den acı haber! 1 kahraman askerimiz şehit oldu
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