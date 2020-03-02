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İYİ Partili vekilden şaşırtan hareket! Şehit cenazesindeki o davranışı şaşkınlıkla karşılandı

'de şehit olan 36 Mehmetçik'ten Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin, dün memleketin ’ın Dinar ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in cenaze namazı esnasında İYİ , cemaatin önüne geçerek fotoğraf çektirdi. Cesur'un o davranışı şaşkınlıkla karşılandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 18:35 ABONE OL
İYİ Partili vekilden şaşırtan hareket! Şehit cenazesindeki o davranışı şaşkınlıkla karşılandı

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi şaşkınlıkla karşılandı.

İYİ Partili vekilden şehit cenazesinde şaşırtan hareket! | Video

CESUR'UN BU HAREKETİ ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI

İdlip'teki saldırıda şehit olan 36 Mehmetçik'ten Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin dün memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazsı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, cenaze namazı kılanların önüne geçerek tek başına ilk önce namaz kılıyormuş gibi poz verdi ve ardından da ellerini açıp cemaatle birlikte dua etti.

BU ANLARI KENDİ DANIŞMANI CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLEDİ

Milletvekili Cesur'un bu hareketi şaşkınlıkla karşılanırken, bu anları da kendi danışmanı cep telefonu ile görüntüledi. Milletvekili Cesur tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar bir taraftan tepki çekerken bir yandan da şaşkınlıkla karşılandı.

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