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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin Kremlin'den flaş açıklama

Son dakika gelen bilgilere göre Başkan 'ın 5 Mart'ta 'ya gerçekleştireceği ziyaret ile ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ", 'nin terör listesine bağlı kalarak Türkler ile iş birliğine önem veriyor" dedi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 14:27 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin Kremlin'den flaş açıklama

"TÜRKLER İLE İŞ BİRLİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR"

Son dakika haber: Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi 5 Mart'ta Moskova'da gerçekleştirilecek... | Video


Peskov, Rus gazetecilere yaptığı açıklamada söz konusu ziyaretin önemini vurgulayarak, "5 Mart'ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Putin ile planlanan görüşme için Rusya'da olacak. Moskova, Soçi görüşmelerine bağlı, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan ve teröristlere karşı mücadelenin öneminin farkında. Moskoca ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin terör listesine bağlı kalarak Türkler ile iş birliğine önem veriyor" dedi.

Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesinde Rusya'nın tavrında bir değişiklik olmayacağını da dile getirdi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin Kremlin'den flaş açıklama
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