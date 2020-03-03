Son Dakika Haberi: Bakan Soylu son rakamı açıkladı: İşte Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı!

Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı. Soylu, 'Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469" dedi.

'130 BİN 469'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469" dedi.

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TÜRKİYE'YE PEŞ PEŞE ZİYARETLER

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceği bildirildi.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Borrell'in beraberinde Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile bugün Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Borrell ve beraberindeki heyetin 2 gün sürecek ziyareti kapsamında Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlib'deki gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi.

YUNAN BİRLİKLERİ GÖÇMENLERE ATEŞ ETTİ

Yüzlerce düzensiz göçmen, Türkiye sınır hattından Yunanistan'a geçiş yaptı. Hızla koşarak sınır hattından uzaklaşmaya çalışan düzensiz göçmenlere Yunan hudut birlikleri karşı koymaya çalıştı, havaya ateş etti.

Avrupa ülkelerinde yaşama hayaliyle Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmen, geçiş için her türlü ihtimali deniyor.

İpsala'da toplanan düzensiz göçmenlerden 2 bin 500'ü, kırsal bir alanda tel çitin bir bölümünü makaslarla keserek, bazı bölümlerini ise yıkarak Yunanistan'a geçti.

Hızla koşarak sınır hattından uzaklaşmaya çalışan düzensiz göçmenlere Yunan hudut birlikleri karşı koymaya çalıştı, havaya ateş etti.

Bu sırada göçmenlerin çoğu gözden kayboldu.

Geri kalanlar ise başka bir alandan geçiş yapmak için sınırdan geri çekildi.