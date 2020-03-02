Yunan askeri mülteciyi sırtından vurdu! Botlarını batırmaya çalıştılar

Mültecilerin Yunanistan'a geçişleri sırasında gördükleri muamele akılalır gibi değil! Bölgede Yunan askerlerinin göçmenlere karşı orantısız müdahalesi sürerken, bu sabah üzücü bir haber geldi.

TRT Haber'in verdiği bilgiye göre, İpsala bölgesinden Yunanistan'a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emed adlı göçmen Yunanistan askerleri tarafından sırtından vurularak öldürüldü.

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Emed, arkadaşları tarafından Türk sınırına getirilmeye çalışıldı. Ancak Türk sınırına geldiğinde hayatını kaybetmişti. Türk yetkililer öldürülen göçmeni alarak Enez'deki hastanenin morguna kaldırıldı.

BOTLARI BATIRMAYA ÇALIŞTILAR!

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından bulundukları bot batırılmaya çalışılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Botun batırılmaya çalışıldığı anlar görüntülendi.

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Bugün Yunanistan'a botla geçmek için yola çıkan göçmenlere Bodrum açıklarında Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Yunan sahil güvenlik unsurları, göçmenlerin bulunduğu lastik botu önce yanından hızla geçerek batırmaya çalıştı. Daha sonra da yanlarına yaklaşıp uzun sopalarla göçmenlere vurdu.

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Yunan sahil güvenlik ekiplerince göçmenlerin yanında havaya ateş açıldığı da görüldü. Yunan sahil güvenlik unsurlarının göçmenlerin botunu batırmaya çalışması kameralara anbean yansıdı. Yunanistan'a geçmek için hareket halindeyken denizde zor durumda bırakılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.