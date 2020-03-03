Son Dakika Haberi: Moskova'daki İdlib zirvesinde masada hangi konular olacak?

Türkiye'nin dördüncü kez Suriye topraklarında harekât yürütmesine neden olan süreçte, 5 Mart'ta Moskova'da gerçekleşecek yüz yüze görüşme büyük önem taşıyor. İdlib'de gerilimin tırmanmaya başladığı şubat boyunca telefonla görüşmeler yapan Erdoğan ve Putin, bu kez yüz yüze görüşecek. Liderlerin buluşması öncesinde kurmaylar çantalarını açarak tezlerini bir kez daha karşılıklı savunacak. Tarafların masaya taşıyacağı talepleri ise özetle şöyle:

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TÜRKİYE

Milliyet'in haberine göre Ankara'nın masada kapağını açacağı her dosyanın ilk sayfasında, "Mutabakatlar kesindir, geçici mutabakat muamelesi yapılamaz" ifadesi yer alacak. Yani temel hareket noktası Soçi Mutabakatı'nın tam olarak işletilmesi olacak.

Ankara'nın önceliği, rejimin İdlib'de saldırılarını durdurması. İnsani dramın son bulması ve sivillerin Türkiye sınırına göç etmesinin önlenmesi için öncelikle ateşkes isteniyor.

Sınıra göç baskısı ve terör riskinin azaltılması için rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesini talep ediyor.

Aksi takdirde, Bahar Kalkanı Harekâtı, rejim gözlem noktalarının gerisine çekilinceye kadar geniş çaplı olarak devam edecek.

Rusya'ya "Rejim ile aramıza girme" denilecek. Bunun için uçuşa yasak bölge ve hava sahasını kullanma konuları masaya getirilecek.

Rusya'dan ayrıca terörist-ılımlı muhalif tanımını netleştirmesi istenecek.

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RUSYA

Rusya'nın temel tezi ise "sahada durum değişti, buna uygun yeni bir mutabakat, yeni bir harita ortaya çıkmalı" olacak.

Rusya, Soçi Mutabakatı'nın güncellenmesini istiyor. Bu çerçevede çatışmasızlık bölgesi alanının daraltılmasını, muhaliflerin ve Türkiye'nin İdlib'in yüzde 40'lık alanına denk gelecek, yeni bölgede kalmasını talep ediyor.

Türkiye'nin Soçi Mutabakatı'yla oluşturduğu 12 Gözlem Noktası'nın yerlerinin değişerek, Türkiye sınırına yaklaştırılmasını istiyor.