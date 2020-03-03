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haberi: vurdu telsiz konuşmaları ortaya çıktı! Esad rejiminin uçağı böyle kaçtı...

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de düzenlediği operasyonu ile Esad rejimine ait L-39 Albatros tipi uçağı düşürdü. F-16'ların operasyonu sırasında bölgede bir rejim uçağı daha bulunuyordu. Uçağın vurulduğunu öğrenen rejim uçağı panikle geri döndü. Kule ile rejim pilotu arasında yaşanan telsiz konuşmaları da ortaya çıktı. Kule, Şahin 2 kodu ile havada olan uçağı telaşla bulmaya çalışırken, uçağın pilotu, "Duyuyorum. Dönüyorum. Dönüş yolundayım" diye yanıt verdi. İşte son dakika haberi ve detayları...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 16:30 ABONE OL
Son dakika haberi: TSK vurdu telsiz konuşmaları ortaya çıktı! Esad rejiminin uçağı böyle kaçtı...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Esad rejimine ait bir uçağı daha düşürdü. Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında düşürülen rejim uçağı sayısı 3'e yükseldi. Rejim pilotları, Türk F-16 karşısında çaresiz kalırken, korku dolu anlar yaşıyor. Son operasyonda düşen uçakla birlikte havada bulunan bir diğer rejim uçağının korku dolu anları telsiz konuşmalarında ortaya çıktı. Kule havadaki uçağa, "Şahin 12 isabet aldı" diye seslendi. Kule uzun süre uçağı aradı, Şahin 2 kodlu uçak panikle, "Duydum, dönüyrum" dedi.

TELSİZ KONUŞMALARI ÇIKTI

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve sivil yerleşimlere saldırılar düzenleyen Esed rejimine ait bir uçağın düşürüldüğü anlarda yapılan telsiz görüşmeleri ortaya çıktı.

Kayıtlara göre, rejim uçağının vurulmasından hemen sonra rejimin kontrol kulesindeki telsizci, uçağı aramaya başladı.

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MUHALİFLER: MAKİNELİ TÜFEK BULUNAN UÇAK İSABET ALDI

Uçağı, Şahin 12 koduyla anons ederek pilota ulaşmaya çalışan rejim telsizcisinin hemen ardından, aynı frekansı kullanan muhalif telsizci, "Allah'u Ekber, arkadaşlar makineli tüfek bulunan uçak isabet aldı. Makineli tüfek bulunan uçağa roket isabet etti." bilgisini verdi.

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Bunun üzerine rejim telsizcisi "Şahin 12 isabet aldı" anonsu geçmeye başlayarak, Serakib ilçesi semalarında olan Şahin 2 kodlu diğer uçağın pilotunu aramaya koyuldu.

"DUYDUM, DÖNÜYORUM"

Kuleye yanıt veren diğer pilot, "Duyuyorum. Dönüyorum. Dönüş yolundayım" yanıtı vererek, hemen üssüne döndü.

Rejim hava kuvvetleri, uçağın düşürülmesinin ardından yeni uçak kaldırmazken, saldırılara Rus savaş uçakları devam etti.

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3 REJİM UÇAĞI VURULDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." bilgisi paylaşılmıştı.

Bakanlık, 1 Mart'ta da "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." açıklaması yapmıştı. Böylece bugünkü, düşürülen 3. rejim uçağı oldu.

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