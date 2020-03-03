Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli İdlib sözlerine kızgın: 'Bir daha elini sıkmam...'

Türkiye ve dünyanın gündeminde her gün son dakika haberlerinin geldiği İdlib var. Türk Silahlı Kuvvetleri, Esad rejiminin alçak saldırısına misli ile karşılık vererek, 2 bin 557 rejim askerini öldürdü. Kalleş saldırılarda ise 35 vatan evladı şehit oldu. Türkiye büyük birlik örneği gösterirken, siyaset camiası da gerginliği bırakmak için çağrılarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Beraber ağlayalım, beraber gülelim" diyerek barış iklimine katkıda bulundu. Ancak CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken, 'Şehitler tepesi boş kalacak' sözleri sonrası Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na oldukça kızdı. MHP Lideri kızgınlığını cenazede karşılaştığı Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmayarak gösterdi. Türkiye'nin konuştuğu fotoğraf ile ilgili son dakika gelişmeleri ortaya çıktı. İşte kulislerde konuşulan o detay...

KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ SIKMADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da şehit cenazesine katıldı. Kılıçdaroğlu cenazedekilerin elini sıkarak ilerlerken, Devlet Bahçeli'nin önüne geldiğinde büyük şok yaşadı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun geldiğini görmesine karşın elini cebinden çıkarmadı ve sert bir ifade takındı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den şehit cenazesine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! Eli böyle... | Video

Bahçeli ile Kılıçdaroğlu arasında yaşananlar gündemin en hararetli konuları arasında yer aldı. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli cephesinden konuya ilişkin bir resmi açıklama gelmezken, konu sosyal medyada çokça tartışıldı. O anlara ilişkin kulis bilgisi Milliyet'te yer aldı.

"TÜRKİYE DÜŞMANLARI İLE AYNI SAFTA"

Bahçeli, böylesine kritik bir süreçte Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye düşmanlarıyla aynı safta olduğunu' düşünüyor. CHP'nin gittikçe 'birlikte hareket ettiği HDP'ye benzediğini, hatta HDP'lileştiğini' iddia eden Bahçeli, 'Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi zora sokacak açıklamalar yaparken Esad rejimine yönelik herhangi bir tepki göstermemesini'n doğru olmadığını düşünüyor.

"BİR DAHA ELİNİ SIKMAM"

Bahçeli, kurmaylarıyla sohbetinde, Kılıçdaroğlu ile tokalaşmamasının sebebini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun güven vermediğini belirten Bahçeli, "Daha da elini sıkmam" diyerek tavrının kesinliği ortaya koydu. Bahçeli tokalaşmamanın kamuoyunda yarattığı yankının anımsatılması üzerine de "Hava soğuktu" diyerek esprili bir yaklaşım sergiledi.