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Bakan Akar'dan SON DAKİKA açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bahar Kalkanı Harekatı, kapsamı ve 'nin garantör ülkelerden beklentisine ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. 'nın sözlerin yerine gelmesi konusundaki elini ağırdan alan tutumuna da dikkat çeken Akar "Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına uyması için Rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır."

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.3.2020 13:36 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 14:06 ABONE OL
Bakan Akar'dan SON DAKİKA açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bahar Kalkanı harekatının gidişatı ve son duruma ilişkin bilgiler verdi. Ayrıca Rusya'nın tutumu ve Türkiye'nin Rusya'dan beklentisine ilişkin de önemli notlar veren Akar "Rusya'dan garantör ülke olarak anlaşmalardaki taahhütlerin yerine getirilmesini temin etmesini bekliyoruz" dedi.

İşte Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yapılacak saldırılara karşı en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir.

Meşru müdafaa kapsamındaki hedefimiz, birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurlarıdır.

Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına uyması için Rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır."

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Bakan Akar'dan SON DAKİKA açıklaması
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