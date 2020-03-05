Orantısız güç, zulüm ve cinayete dönüştü

Yunan güvenlik güçlerinin, Avrupa ülkelerine gitmek için sınıra gelen mültecilere uyguladığı orantısız güç, zulme ve cinayete dönüştü. Dün inceleme yapmak üzere kente gelen TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 milletvekili, saat 11.00 sıralarında, çok sayıda mültecinin karşıya geçmek için beklediği Pazarkule Sınır kapısına gitti. Milletvekilleri inceleme yaptığı sırada, Yunan Güvenlik Güçleri, Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede bekleyen mültecilere, gaz sis ve ses bombaları, plastik mermi ve gerçek mermilerle ateş açtı.

Yunanistan sınırında ırkçı Yunanlılar göçmenlere ateş açtı! Dehşet anları kamerada | Video

ELLERİNE KAN BULAŞTI

Biri göğsünden, biri başından, biri kasığından, 3'ü de ayağından vurulan 6 mülteci yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan göğsünden vurulan erkek mülteci öldü. Edirne Valiliği, son kullanma tarihi 1978'de bitmiş olan gaz bombaları ile plastik mermiler kullanarak mültecilere müdahale eden Yunan Güvenlik Güçleri'nin, son olarak bu müdahaleyi mültecilerin yaşam hakkını hiçe sayar bir boyuta ulaştırdığını ve gerçek mermilerle hedef gözetmeksizin ateş açtığını ifade etti. Saldırıdan yara almadan kurtulan 24 yaşındaki Seyid Rahman, yaralanan arkadaşlarını ambulansa taşıdı. Arkadaşlarının ellerine bulaştığı kanla yaşadıkları dehşeti anlatan Rahman, Yunan askerlerinin kendilerini öldürmek için ateş açtığını söyledi. Yunan askeri, geçen pazartesi günü de İpsala'dan, sınırı geçen mülteci grubuna ateş açmış, Suriyeli Ahmet Ebu Emad'ı (22) boğazından vurarak öldürmüştü. Emad'ın cenazesi dün ülkesine gönderildi.

Yunanistan askerlerinden göçmenlere sert müdahale! | Video

FETÖ'CÜYE KIYAK MÜLTECİYE DAYAK

Darbeci FETÖ'cülere sığınma hakkı tanıyan Yunanistan, göçmenleri ise darp edip, paraları ve eşyalarına el koyarak iç çamaşırıyla Türkiye'ye geri gönderiyor. Darp edilmiş ve yaralı halde iç çamaşırlarıyla Elçili Köyü'ne sığınan bir grup mülteci hastaneye kaldırıldı. Yine dövülerek ve iç çamaşırlarıyla Doyran köyüne geri gönderilen 3 mültecinin halleri de yürekleri sızlattı. Sınırı geçtikten sonra yakalanan bir mülteci ise Yunan askerlerinin, üzerindeki Türk bayrağı baskılı tişörtü görünce kendisini dövüp, paralarını alarak geri gönderdiğini anlattı. Akın akın Edirne'ye gelen mülteciler, kentin 25 sınır köyünden Yunanistan'a geçme girişimlerini sürdürüyor. Bazı mülteciler Meriç nehrinden, bazıları da telleri yırtarak karşıya geçiyor. Battaniyeye sardıkları 10 aylık bebekleri ile 4 gün boyunca yürüyerek Edirne'ye ulaşan bir mülteci ailenin yolculuğu ise yürekleri burktu.







'UCUNDA ÖLÜM OLSA BİLE GİDECEĞİM'

Kocasını İdlib'de kaybeden Sevsen Muzavvak biri engelli 3 çocuğuyla sınırda yaşam mücadelesi veriyor. Sevsen Muzavvak (35) İdlib'den üç sene önce Suriye'deki savaştan dolayı Kahramanmaraş'a gelmişti. Zor şartlar altında Maraş'ta 3 sene geçirdi. Sonra da Türkiye'nin sınır geçişlerini açmasıyla Yunanistan sınırının sıfır noktası olan Edirne'ye ulaştı. Biri engeli olan 3 çocukla Edirne'ye zor şartlar altında geldiğini söylüyor bozuk Türkçesiyle. Kucağındaki çocuğu gösteriyor: Adı Ubada Muzavvak, 5 yaşında. Meriç nehrinin kenarında birkaç battaniye ve birkaç yastıkla barınmaya çalıştığını söylüyor Sevsen. Eşinin nerde olduğunu sorunca uzun bir sessizlik oluyor. Kocası Mustafa'yı İdlib'de savaşta kaybettiğini söylüyor. Buralara kadar bir tanıdığının yardımıyla gelmiş. Yunanistan'a geçenlerin gördüğü muameleyi hatırlattığımızda kesin ifadeyle karşıya geçmesinin gerektiğini söylüyor. Artık dönecek bir yeri olmadığı için ne olursa olsun Almanya'ya gitmek istediğini dile getiriyor. "Sonunda ölüm bile olsa buradan karşıya geçmek için her şeyi yaparım" diyor. Bu zor şartlara çocukları için katlandığını ve onların Suriye'de yaşadıkları travmadan kurtarmak için yeni bir hayat arayışına girdiğini söylüyor.





YARALILAR EDİRNE'DE TEDAVİ GÖRÜYOR

Edirne'de, Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan düzensiz göçmenler Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi ediliyor. Yunan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan düzensiz göçmenler, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Durumu ağır olan bazı düzensiz göçmenler ameliyata alınırken bazıları da acil serviste tedavi ediliyor. AA



'DOĞMAMIŞ BEBEĞİM ZULME MARUZ KALDI'

Muğla'nın Bodrum ilçesinden önceki gün Ege Denizine açıldıktan sonra Yunan Sahil Güvenlik Ekiplerinin botlarını batırmaya çalışıp darp ettiği mültecilerden 5 aylık hamile Sawsan Almusa, "Üç saat mücadele verdik. Bize hakaret edip sopayla vurdular, teknemizin motorunu da indirdiler. Vurulurken hamile olduğumu hiç görmediler mi? Daha doğmamış bebeğim bile bu zulme maruz kaldı. Bir de kucağımda küçük çocuğum vardı. Çok canımız yandı. Botumuzu kendi teknelerine bağlayarak, Türkiye sınırına getirip bıraktılar. Bizi Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Dayaktan çok incinmedik ama dünyanın seyirci kalması canımızı daha çok acıtıyor" dedi.



Murat SAVAŞ - Şener ŞENTÜRK - Murat ŞENGÜL / SABAH