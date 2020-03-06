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Son dakika: ’a tutuklama talebi

Son dakika haberi... mensubu şehidi deşifre ettikleri nedeniyle ifadeye çağırılan ODA TV Genel Yayın Yönetmeni savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı' haberinde MİT mensubu şehidi deşifre ettikleri nedeniyle Oda TV Sorumlu Haber Müdürü ve haberin sahibi geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Sema ALİM Sema ALİM Gündem
Giriş Tarihi: 6.3.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 13:45 ABONE OL
Son dakika: Barış Pehlivan’a tutuklama talebi

Konuyla ilgili ifade veren gazeteci Hülya Kılınç, olayla ilgili Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da adını vererek "Ben bu haberi Barış Pehlivan'a gönderdim. Kendisini 2 yıldır tanıyorum. Diğer şüpheli Barış Terkoğlu'nu tanımam. Kendisi ile telefonda dahi görüşmüşlüğümüz yoktur" demişti.

Bu ifade sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifadeye çağrıldı.

Bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Pehlivan'ın savcılık sorgusu sabah sat 10:00'dan 13:00'a kadar sürdü.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, ifadesi ardından Pehlivan 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Pehlivan, hakimlikte ifade verecek.

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Son dakika: Barış Pehlivan’a tutuklama talebi
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