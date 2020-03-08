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Erdoğan: CHP zihniyeti Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek

Erdoğan, "Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız." dedi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 8.3.2020 19:45 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 20:22 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP zihniyeti Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nin ardından kara yoluyla Silivri'ye geçti.

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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, vatandaşların yoğun sevgi gösterileri eşliğinde Silivri Belediye binasına ulaşan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinde, belediye özel defterini de imzaladı.

"KANAL İSTANBUL'U DA YAPACAĞIZ"

Erdoğan, daha sonra Silivri'de halka hitap etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP zihniyeti Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek
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