Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP zihniyeti Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nin ardından kara yoluyla Silivri'ye geçti.

Son dakika! Başkan Erdoğan: CHP, Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul Projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, vatandaşların yoğun sevgi gösterileri eşliğinde Silivri Belediye binasına ulaşan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinde, belediye özel defterini de imzaladı.

"KANAL İSTANBUL'U DA YAPACAĞIZ"

Erdoğan, daha sonra Silivri'de halka hitap etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız." dedi.