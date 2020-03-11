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Son dakika: toplantısı başladı! Coronavirüs ve alınacak önlemlerle ilgili açıklama yapılacak

Son dakika haberi... toplantısı Sağlık Bakanlığı'nda başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Toplantının ardından coronavirüs ve alınacak önlemlerle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 11.3.2020 14:58 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 15:27 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı! Coronavirüs ve alınacak önlemlerle ilgili açıklama yapılacak

Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanlığı'nda başladı.

BUGÜN İLK KEZ TOPLANDI

Koronavirüs Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından bugün ilk kez toplandı. Toplantı, Sağlık Bakanlığı'nda saat 13.30'da başladı. Toplamda 26 kişiden oluşan bilim kurulunda bakanlık bürokratlarının yanı sıra çeşitli üniversitelerden akademisyenler de yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK

Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı! Coronavirüs ve alınacak önlemlerle ilgili açıklama yapılacak
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