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Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

, Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.3.2020 22:33 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 23:02 ABONE OL
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart 2020 tarihinde imzalanan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol kapsamında mutabık kalınan hususlara ilişkin gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
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Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
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