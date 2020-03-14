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Koronavirüsü fırsatçılarına karşı tedbirli olun: Spreyle bayıltıyorlar

ve . , hesabından açıklama yaptı. ’ndan geldiğini söyleyen kişilerin Alo 184’ten sizi aramadan gelmişse itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Koranavirüsü fırsata çeviren hırsızların, dolandırıcıların ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı anında 112-155-156’yı haberdar etmeleri istendi. Bir şikâyetçinin anlattıklarına da açıklama yer verildi. Şikâyetçi Sağlık Bakanlığı’ndan Koronavirüs nedeniyle geldiklerini söyleyen kişilerin (hırsızların) kapı açılınca spreyle bayılttıklarını öğrendiğini belirtti

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 14.3.2020 21:25 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 22:11 ABONE OL
Koronavirüsü fırsatçılarına karşı tedbirli olun: Spreyle bayıltıyorlar

Emniyet Genel Müdürlüğü, Koronavirüsünü fırsatta çevirenler hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Koronavirüsü risk taraması Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyyili kişilere karşı vatandaşımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112-155-156 haber verilmesini bekliyoruz" dedi.

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SAĞLIK BAKANI KOCA DA UYARDI
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından "Sağlık Bakanlığı, koronavirüs risk taraması çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184'ten size telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. Kötü niyetlilere karşı da tedbirli olalım!" diye uyardı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN GELDİK DEYİP SPREYLE BAYILTIYORLAR DİKKAT EDİN
Emniyet genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması ardından sosyal medyadan yeniden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımdaki açıklamada, şikâyetçi olan bir vatandaşın söylediklerine yer verildi. İşte şikâyetçi vatandaşın yazdıkları:

"10 dakika önce kapı çaldı ve kimsiniz diye sorduğumda, Sağlık Bakanlığı'ndan tarama yapmak için geldiklerini söylediler. 'Ne taraması?' dedim. Ve korona için dediler. Bende 'İstemiyorum' dedim kapattım kapıyı. Ardından Sağlık Bakanlığı'nı aradım (184 SABİM) ve 'Böyle bir hizmetleri var mı?' diye sordum. Telefon numaramı aldılar ve bakanlıktan dönüş yapılacağını söylediler. Dönüş yaptılar ve sabahtan beri 100'ün üzerinde ihbar adlıklarını ve hırsızların ev sahiplerini spreyle bayıltarak evleri soyduklarını söyledi ilgili kişi. Dikkat edelim lütfen."

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Koronavirüsü fırsatçılarına karşı tedbirli olun: Spreyle bayıltıyorlar
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