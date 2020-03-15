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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan son dakika koronavirüs açıklaması

Son dakika haberi: Gençlik ve , Umre ziyaretinden dönen yolcuların KYK yurtlarına yerleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.3.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 14:49 ABONE OL
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan son dakika koronavirüs açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Umre ziyaretinden dönen yolcuların KYK yurtlarına yerleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Yurtta kalmayan öğrencilerden ücret alınmayacak, alınan ücretler iade edilecekGerek burs ödemeleri gerek kredi ödemeleri kesintiye uğramaksızın devam edecek.

Gençlerimizin gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum, misafirlerimizi ağırladıktan sonra en hijyen koşullarda mekanlarını gençlerimize teslim edeceğiz. Bu uygulama tüm toplumun sağlığı için yapılan bir uygulama.

Bilim Kurulu'muzun koordinasyonuyla bu süreci atlatacağız.

Yurtlarımızda tüm temel imkanlar en güzle şekilde mevcut, yurtlarımız her daim milletimizin hizmetinde.

10 bine yakın vatandaşımız yurtlara yerleştirildi.

Karantina sürecini tamamıyla Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu'muzun belirleyeceği standartlar çerçevesinde sürdürmeye gayret göstereceğiz. Önemli olan toplumun sağlığı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan son dakika koronavirüs açıklaması
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