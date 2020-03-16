Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika paylaşımı!

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan Corona virüsü ile ilgili önlemler birbiri ardına geliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda ünlü isimler bilgilendirmede bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter üzerinden oyuncu Timuçin Esen ve Taner Ölmez'in ve yer aldığı iki ayrı bilgilendirme videosu paylaştı.

14 GÜN KURALI

Bakan Koca'nın "Timuçin Esen de bizim söylediklerimizi söylüyor: Yurt Dışından Dönüşlerde 14 Gün Kuralı Retweet'leyin, Koronavirüsün yayılmasını önleyin." mesajıyla yaptığı paylaşımda oyuncu Timuçin Esen koronavirüse karşı uygulanacak olan 14 gün kuralına ilişkin bilgiler veriyor.

RİSKTEN KORUNMAK İÇİN RETWEETLEYİN

Bakan Koca'nın "Taner Ölmez de bizim söylediklerimizi söylüyor. Koronavirüs Riskinden Korunmak İçin 14 Kural Retweet'leyin, Koronavirüsün yayılmasını önleyin." mesajıyla yaptığı paylaşımda oyuncu Taner Ölmez koronavirüsten korunmak için uygulanacak olan 14 kurala ilişkin bilgiler veriyor.