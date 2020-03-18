Corona Virüsü karantinasından kaçan 2 kişi için son dakika açıklaması: Bu suçtur ve gereken yapılacak

Avrupa'dan getirildikten sonra kişisel nüfuzunu kullanarak Corona Virüsü karantinası kurallarına aykırı bir biçimde kaçma girişiminde bulunan kişilerle ilgili olarak iki bakandan önemli açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül duruma tepki göstererek gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtirken Bakan gül "Corona Virüsü karantinasından kaçmak bir halk sağlığı suçudur" derken Bakan Soylu da iki ismin yakalanarak karantinaya alındığını belirtti.

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YAKALANARAK CORONA VİRÜS KARANTİNASINA ALINDILAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz" dedi.

CORONA VİRÜS KONUSUNDA İHMAL KABUL EDİLEMEZ

Olayla ilgili olarak ihmalin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Bakan Soylu, "Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" dedi.

ADALET BAKANI GÜL: BU BİR HALK SAĞLIĞI SUÇUDUR

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise,"Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Bu bir halk sağlığı suçudur. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" dedi.

SON DAKİKA: FUAT OKTAY'DAN DA AÇIKLAMA VAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da konuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı ve konunun takipçisi olduklarını ve gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını belirtti.

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