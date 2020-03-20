İstanbul Adliyesi’nde corona virüs alarmı

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin hakimi olan B.Y.'nin 35 yaşındaki bankacı eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.



DÜN POZİTİF ÇIKTI VE...

Olaya ilişkin Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak tarafından yapılan açıklamada, testin dün pozitif çıkmasının ardından hakim B.Y., kalem personeli ve hakim ile temasta bulunan tüm personellerin sağlık kuruluşlarına gönderildiği, ardından evlerinde karantinaya alındığı belirtildi. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kapatıldığını belirten Albayrak, mahkeme ve kalem odasının dezenfekte edildiğini kaydetti. Yapılan açıklamada, hakim B.Y. ile 2 çocuğunun bu sabah koronavirüs için test yaptırdığı, ancak testlerin henüz sonuçlanmadığı ifade edildi.



60 YAŞ ÜSTÜ İDARİ İZİNLİ

Öte yandan İstanbul Adalet Sarayı'nda çalışan personellerden 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan personellerin HSK bildirgesi kapsamında idari izinli sayıldığı öğrenildi.



